Aydın'da uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı!

Aydın'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü motorsiklet sürücüsü çok uzaklaşmadan kaza yaparak yaralandı.A.Kadir KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Alınan bilgiye göre, Doğugazi Bulvarı'nda üzerinde trafik denetiminde bulunan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurup kontrol etmek istedi. Motorsikletli şahıs 'dur' ihtarına uymayarak hızla bölgede uzaklaştı.

Gençlik Spor Müdürlüğü önüne kadar kaçan şahıs buradan sokak içerine dönmek isterken süratle karşı istakmetten gelen araca çarparak yaralandı.

Olay yerinde kazayı uzaktan gören çarşı ve mahalle bekçileri durumu hemen acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıdı.

Kazada motor kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri araştırmalarına başladı.

Bu arada hastaneye kaldırılan motor sürücüsünün durumun ağır, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.