Aydın'da ev yangını: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde yaşandı.

Alınan bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve girerek içeride bulunan bir kişiyi tespit edip binadan tahliye etti.

Yaralı şahıs ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar sürüyor.