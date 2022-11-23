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Aydın'da Didim Derneği'nden 'ortak akıl'
Yerel 23.11.2022, 16:19
Aydın'da Didim Derneği fikir alışverişinde bulundu.Kemal ETLEÇ/ AYDIN (İGFA) - Didim Derneği Başkanı Filiz Hekimoğlu ve yönetim kurulunun öncülüğünden gerçekleşen, dernek çalışmalarının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla 'ortak akıl' toplantısı yapıldı.
Didim'e yönelik güncel sorunları ve dernek etkinlik çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, üyelerin dile getirdiği sorunlara yönelik çözüm önerileri de dinlendi.
Dernek Başkanı Filiz Hekimoğlu, Didim'i sevenlerle birlikte çalışma yürüttüklerini belirterek, "Didim'in gelişmesi ve Derneğimizin etkin ve verimli çalışmalar yürütmesi için fikir birliğiyle hareket ediyoruz. Katılan üyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.
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