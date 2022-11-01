Aybastı Gölköy yoluna sıcak asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı’yı Gölköy’e bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.ORDU (İGFA) - Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sıcak asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Güler’in öncülüğünde devam eden çalışmalarda Aybastı ve Gölköy ilçesini birbirine bağlayan toplam uzunluğu 8,5 km olan grup yolu sıcak asfalt ile buluşuyor.

Aybastı Kayabaşı Mahallesi ile Alacalar Mahallesi ve Gölköy Düzyayla Mahallesi’ne hizmet eden ve ticari açıdan öneme sahip olan grup yolunda çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplam uzunluğu 8,5 km olan güzergahın 4,5 km’sinde çalışmaları tamamladı. Kısa süre içerisinde geri kalan güzergahında bitirilmesiyle yol vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yolun yapımı ile birlikte huzura kavuşacaklarını ifade eden Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Besim Çoban “Düzyayla sınırlarından başlayıp Kayabaşı’na kadar giden bu güzergahta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İki ilçeyi birbirine bağlayan bu yolda asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içerisinde de bu yolumuz bitirilecek ve huzura kavuşacağız” dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür eden mahalle sakini Ahmet Yıldız, “Bizim için en önemli şey yolumuzun asfaltlanmasıydı. Ölürüm görmem diyordum ama bunu da gördüm” dedi.

Mahalle sakini Yıldız şunları söyledi:

“Bu yolun tozundan toprağından evime ne çamaşır asabildim ne balkonumda oturabildim. Çok bunalımda ve üzüntülüydük. Ama şimdi Allah razı olsun, yolumuz asfaltlanıyor. Bizim için en önemli şey yolumuzun asfaltlanmasıydı. Ölürüm görmem diyordum ama bunu da gördüm. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah milletimize zeval vermesin.”

Aybastı Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Şık ise “Bu yol tarihi bir yol. Gölköy ile Aybastı’nın bağlantı yolu. Allah’a şükürler olsun. Bu yoldaki çalışmalarımız bizleri oldukça mutlu eden bir çalışma oldu. Bugün tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Emeği olan katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.