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Avrupa’nın en büyük filo projelerinden biri Ankara’da

Yerel 06.07.2022, 11:51
Avrupa’nın en büyük filo projelerinden biri Ankara’da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte giderek yaygınlaşıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte giderek yaygınlaşıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla daha önce mahalleler ve meydanlarda ücretsiz internet hizmetini hayata geçirdiklerini belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, “BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz ayı sonuna kadar 1851 otobüste ücretsiz internet hizmetine başlıyoruz” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti Başkentte her geçen gün daha da yaygınlaştırılıyor. Ücretsiz internet hizmetini şimdi de toplu taşıma araçlarında vermeye başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Yavaş, “Dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini yakından takip ediyor, köylerimizde ve meydanlarımızda başlattığımız ücretsiz internet hizmetini EGO otobüslerimize de taşıyoruz. BLD 4.0 anlayışımız doğrultusunda temmuz ayı sonuna kadar 1851 otobüste hizmete başlıyoruz” dedi.

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK FİLO PROJELERİNDEN BİRİ”

EGO Genel Müdürlüğü, Wi-Fi kurulumu tamamlanan otobüslerde internet hizmetini aşama aşama Başkentlilerin kullanımına sunuyor.

Ay sonuna kadar 1851 otobüste Wi-Fi kurulumunu tamamlamayı planladıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Yayla, şu bilgileri verdi:

“Kuruluşumuz EGO Genel Müdürlüğünce,  EGO otobüslerini kullanan vatandaşlarımızın talepleri ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yönlendirmesi ile otobüslerimizde ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti sunulması konusundaki çalışmalarımız tamamlanmış ve Wi-Fi cihazı kurum işlemlerine başlanılmıştır. Proje kapsamında halihazırda filomuzda bulunanlarla, yıl içinde filomuza dahil olacak toplam 1851 adet EGO otobüsünde vatandaşlarımıza ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti verilecektir. Projemiz sayı itibarıyla Avrupa’nın internet hizmeti sunulan en büyük filo projelerinden birisidir. Vatandaşlarımıza, her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet sunulacaktır. Bu kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limit artırılabilecektir.”                                                                                     

EKONOMİYE DE KATKI

EGO otobüslerinde ücretsiz Wi-Fi uygulamasının ekonomilerine de katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Murat Meral: “Bazı insanlar otobüste çok fazla zaman geçirdiği için ücretsiz internet hizmeti çok yararlı olabilir. Benim otobüsle eve gitmem yarım saati buluyor. O sırada buradaki ücretsiz internetle işlerimi halledebiliyorum. Kendi internetim kalmadığı zaman burayı kullanıyorum. O yüzden çok güzel bir uygulama.”

-İpek Karaburun: “Bence çok mantıklı bir uygulama. Çünkü otobüste çok fazla zaman geçirenler var. ulaşımda bu kadar çok vakit geçirenler için çok güzel bir uygulama olmuş.”

-Yasin Özdemir:“Bayağı başarılı bir uygulama. Ben çok beğendim. Zaten herkes otobüste hep telefonla vakit geçiriyor. Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyoruz.”

-Merve Fatma Kaya: “Bence özellikle Ankara gibi büyükşehirlerde yolda geçirilen zaman artıkça, yoldaki zamanın daha verimli olması için çok güzel bir uygulama. Çok beğendim.”

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