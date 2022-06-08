Avrupalı gazeteciler İzmir'de buluşuyor

Demokrasinin beşiği İzmir 13-14 Haziran'da Avrupa’nın 45 ülkesinden 110 gazeteciyi ağırlayacak. Avrupa kıtasının en büyük basın meslek örgütü olarak anılan Avrupa Gazeteciler Federasyonu, genel kurulunu İzmir’de yapacak.İZMİR (İGFA) - İzmir basın ve ifade özgürlüğü alanında önem taşıyan iki etkinliğe ev sahipliği yapacak. Avrupa kıtasının en büyük basın meslek örgütü olarak anılan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) genel kurulunu 13-14 Haziran’da İzmir’de toplayacak.

Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki genel kurul için kente Avrupa’nın 45 ülkesinden 110 gazeteci gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in teşvikiyle genel kurula ev sahipliği yapmak için aday gösterilen İzmir; Paris, Viyana, Atina gibi aday şehirlerin arasından seçilmişti.

EFJ genel kuruluna paralel olarak yine Havagazı Fabrikası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Yerel Medya Zirvesi düzenlenecek. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından hayata geçirilen zirveye, Türkiye’den 50 basın meslek örgütü temsilcisi katılacak. Zirve yerel medyanın güçlenmesine aracılık etmeyi amaçlıyor.

İki günlük basın etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İGC işbirliğiyle kurulan Uluslararası Basın Merkezi’nin de açılışı yapılacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki basın merkezi, İzmir’de medyanın gelişmesini için çalışmalar yürütecek ve gazeteciliğe gönül vermiş gençleri dünyadaki meslektaşlarıyla buluşturacak projelere imza atacak.