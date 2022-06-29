'Atık Pil'de İzmir'in ikincisi Çiğli

Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Atık Pil Toplama Kampanyası’nda İzmir genelinde en fazla atık pil toplayan ikinci ilçe belediyesi oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Daha Yeşil Bir Dünya için Atık Pilleri Topluyoruz” sloganıyla başlatılan 25. Atık Pil Toplama Kampanyası büyük bir katılımla tamamlandı.

Çiğli Belediyesi, topladığı 5.191 kg atık pil ile ilçe belediyeleri kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinin birincileri de Çiğli ilçesinden kampanyaya katılan gönüllüler oldu.

İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen ödül töreninde Çiğli Belediyesi’nin ödülünü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şerafettin Taşdemir aldı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yerel yönetim olarak çevre ve doğa dostu anlayışla hayata geçirdiklerini belirterek, Büyükşehir'in düzenlediği atık pil toplama kampanyasında İzmir’de en fazla atık pil toplayan ikinci ilçe belediyesi olduklarını kaydetti.