Atatürk Köşkü Cumhuriyet’in 100. yılına hazırlanıyor

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 ve 1930 yıllarında şehrimizi teşriflerinde ağırlandığı, 1937 yılı ziyaretlerinde ise konakladığı ve içerisinde vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, önemiyle mütenasip hale getirilmek üzere 20 Eylül Salı günü ziyarete kapatılıyor. Trabzon’un adeta simgesi olan Atatürk Köşkü’nü adına yakışır hale getirmek istediklerini her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapacaklarını açıkladı.TRABZON (İGFA) - Yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü’nde, zaman içerisinde hem yapısal olarak yıpranmalar olduğunu hem de içerisindeki eşyalarda eskimeler ve deformasyonlar gerçekleştiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Atatürk Köşkü şehrimizin çok önemli mekânlarından bir tanesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez 1924 yılında şehrimizi teşriflerinde orada misafir edildi. 1930’daki ziyaretinde yine bu köşkte misafir edildi. Ancak 1937’deki son teşriflerinde bu mekânda 2 gece konakladı ve vasiyetini yazdı. Şehir olarak bu binaya sahip olmak bizim için şeref vesilesidir. Atatürk Köşkü’ne ayrı bir ehemmiyet atfediyoruz. Bu nedenle Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından binanın onarılması için ‘Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon’ projesi hazırlanmış, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje, 24 Ağustos 2022 tarihinde ihale edilmiştir. 20 Eylül tarihinde ise Köşk ziyarete kapatılacak ve tadilat işi başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ

Atatürk Köşkü’nün restorasyonuna verdikleri önem doğrultusunda konunun uzmanlarının Ankara’dan Trabzon’a geldiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Geçmiş yıllarda da zaman zaman kapsamı sınırlı olmak kaydıyla restorasyon çalışması yapıldı. Bizim yapacağımız, daha önce yapılmayan çalışmada ise mekânın içinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya ve perdeye kadar tüm eşyalar elden geçirilecek. Ve bunu tamamen profesyonel bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. Ankara’dan bu işleri çok iyi yapan bir ekip şehrimize geldi. Uzun süren toplantılar yaptık. Bu eşyaları çok düzgün şekilde alıp oradan çıkaracağız. Eşyalardaki bozulmalar, çeşitli sıkıntılar bu süreçte giderilecek ve Köşk’ün restorasyonu tamamlandığında eşyaları yerine koyacağız” dedi.

100. YIL RESEPSİYONUNU KÖŞKÜN BAHÇESİNDE VERMEYİ AMAÇLIYORUZ

Restorasyonun ardından Atatürk Köşkü’nün, ulusal ve uluslararası anlamda adından daha çok söz ettireceğini de ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Atatürk Köşkü Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde, hem yapısal olarak hem de tefrişi bakımından aslına uygun bir şekilde yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır. Arzumuz 29 Ekim 2023 resepsiyonunun Atatürk Köşkü’nün bahçesinde verilmesidir. Böyle bir hedefimiz var” şeklinde konuştu.

SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ

Atatürk Köşkü’nün zaman zaman bazı çevrelerce spekülasyon konusu yapılmak istendiğini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Restorasyon çalışması dışında Atatürk Köşkü’nde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılmasını bırakın yerinden oynatılması dahi söz konusu olamaz. Atatürk Köşkü’nü kararan mermerler, çatlayan sıvaların olduğu bir görüntüye terk etmek bizim belediyecilik anlayışımızda yer almamaktadır. Bu konuda zaman zaman ortaya atılan dezenformasyon amaçlı açıklamalar, yaptığımız işlerin doğruluğunu da gözler önüne sermektedir. Milletimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 kez misafir edildiği bu esere sahip olmak şehrimiz için bir övünç vesilesi olup, belediyemiz ve halkımız bu paha biçilmez mirasa bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da layıkıyla sahip çıkmaya devam edecektir” diye konuştu.

İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR ŞU ŞEKİLDE

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ihale kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar şu şekilde sıralandı;

Balkon döşeme kaplamaları

Akarların onarılıp aslına uygun hale getirilmesi

Binada var olan su sarnıcının onarılıp tekrar çalışır hale getirilmesi

Duvar ve tavan rölyeflerinin boyalarının raspa yapılması ve detay kayıplarının onarılması Uygun boya ile boyanması

Binadaki tüm ahşap kapı

Pencere ve metal aksamlardaki bozulmaların tamir edilip parça kayıplarının aslına uygun olarak yerine koyulması.