Atakum’a yakışan proje

Samsun Büyükşehir Belediyesi gençlere dokunacak projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Atakum’da inşaa edilen ve ilçeye yakışan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi’ nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe bölge için kültürel bir etkileşim noktası olacak” dedi.SAMSUN (İGFA) - Kitap Kafe inşaatının yüzde 25’inin tamamlandığını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; “Projede 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescit yer alıyor. Projenin inşaat çalışmaları başladı. Yüzde 25 fiziki gerçekleşmeye ulaştık” diyerek, “Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe öncelikli olarak gençlerin hizmetine sunulacak. Bitirildiğinde bölge için de kültürel bir etkileşim noktası olacak. Toprak ve yeşilin uyumunu göreceğimiz ahşap yapısıyla dikkat çeken proje, ders çalışacak öğrencilerden, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen herkese sıcak bir ortam sunacak” dedi.

VATANDAŞLAR HEYECANLA PROJENİN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR

Üniversite öğrencisi Tuba Demir; “Heyecanla açılmasını bekliyoruz. Kitap okumayı çok seviyorum. Samsun’un böyle bir projeye ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyesi gerçekten vizyoner projeler üretiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Gençlerden Rabia Tapan ise, “İnşallah en kısa sürede tamamlanır, buraya değer katacağına inanıyorum. Okumayı teşvik eden mekanların artırılmasını destekleyenlerdenim. Bu proje de takdire şayan bir çalışma olmuş” diye konuştu.