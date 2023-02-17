Asrın felaketinde, Bergama tek yürek oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından tüm yurtta olduğu gibi Bergama’da da başlatılan yardım kampanyasına az çok demeden katılan, malzemelerin hazırlanması esnasında gönüllü ve görevli olarak çalışan herkese Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklama ile teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - Bergama İlçe Kaymakamlığı, Belediye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Tüm Dünya’da Asrın Felaketi olarak nitelenen canımızı acıtan bu depremin ilk saatlerinden itibaren tüm yurtta olduğu gibi kadim şehrimiz Bergama’mızda da gösterilen birlik ve beraberlik için, her bir hemşehrimi ve özellikle gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Peş peşe meydana gelen bu iki deprem sonrasında tüm ülkede olduğu gibi kadim şehir Bergama’da da adeta seferberlik ilan edildiğine açıklamasında dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “7’den 77’ye tüm hemşehrilerimizle biz olmayı başardık. İlçe Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Resmi-Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile çocuğundan gencine, yetişkininden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz deprem bölgesine gidecek yardımlar için tek yürek oldu. Saatler içinde koordine olarak Belediyemiz hoparlörleri başta olmak üzere Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Kızılayımız, Kurum ve Kuruluşlarımız sosyal paylaşım ağlarından aralıksız yaptığı paylaşımlar ile halkımız yardım kampanyasına büyük teveccüh gösterdi. Kısa sürede hemşehrilerimiz deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı, kuru gıda, bebek bezi, mama, hijyen malzemeleri, ayakkabı, kışlık giyim ile ilgili yardımları topladık. Çok hızlı ve profesyonel bir şekilde toplanan yardımları, cinsine göre tasnifleyip kolilere koyarak vakit kaybetmeden yola çıkardık. Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet el ele vererek bütün bu sıkıntıların üstesinden gelineceğini bir kez daha gösterdik. Bu yaraya merhem olmak için, depremin ilk gününden itibaren elde, avuçta ne varsa depremzede kardeşiyle paylaşmak için koşan herkese şükranlarımı sunuyorum. Depremin ilk saatlerinden itibaren kara kışa, soğuk havaya, uykusuzluğa ve daha pek çok zorluğa rağmen, deprem bölgelerine koşarcasına giden, canını hiçe sayıp gayret gösteren tüm ekipleri, isimsiz kahramanları, gönüllüleri, malzeme taşıyan tır şoförlerini, yardım malzemelerini getireni, tasnif çalışmalarına katılan her bir hemşehrimi gönülden kutluyorum. Allah her birisinden razı olsun” dedi.