ASKİ Genel Müdürü, Balâ muhtarlarıyla buluştu

ASKİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılından beri sürdürdüğü “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” toplantıları kapsamında Balâ ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlar ve belediye arasında köprü görevi gören muhtarlar ile diyalog sürecini hızlandırmak için 2021 yılı başında hayata geçirilen “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarına devam ediyor.

ASKİ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Genel Müdür Öztürk’ün yanı sıra ASKİ Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlker Arslan, Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, Abone İşleri Dairesi Başkanı Huriye Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Önder Yanmaz da hazır bulundu.

“SİZLERE HİZMET İÇİN BURADAYIZ”

Öztürk, Balâ muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda sorun ve talepleri dinledi, ilçeye yapılan altyapı yatırımları hakkında muhtarlara bilgi verdi. Muhtarların görüş ve önerilerinin tek tek not alındığı toplantıda konuşan Öztürk, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana nereye nasıl dokunabiliriz, nerenin yıllardır ne tür bir eksiği var bunları planlıyoruz. Bütçe imkânlarımız dâhilinde ekiplerimiz nerelere müdahale edebilir diye çok ciddi bir uğraş veriyoruz. Göreve başlar başlamaz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte çok ciddi programlar yaptık. Örneğin halk sağlığını öncelikli tutarak açıkta akan kanalizasyonların yok edilmesi, depoların temizliği gibi konulara öncelik verdik. Sonra içme suyu hattı olmayan yerlere hatların çekilmesi, hatta problem olan yerlere müdahale edilmesi, asbestli hatlara müdahale şeklinde çok ciddi işler yaptık. Master Plan çalışmalarında son aşamaya geldik. Yani biz tüm gücümüzle büyük efor sarf ederek hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar ASKİ’ye hoş geldiniz. İnşallah faydalı bir görüşme gerçekleştireceğiz.”

Öztürk, ayrıca “Bizim başka bir işimiz yok sizlere hizmet için buradayız. İlk göreve geldiğimizde telefonlarımız sürekli çalıyordu şimdi bir kez çalıyor. Demek ki Balâ’nın çok ciddi problemlerini çözdüğümüzü düşünüyorum” dedi.

BALÂ MUHTARLARINDAN ASKİ’YE TEŞEKKÜR

Toplantıda söz alan Balâlı muhtarlar ise birebir sorunlarını iletme fırsatı buldukları için duydukları memnuniyeti ifade ederek ASKİ’nin ilçeye yaptıkları altyapı ve yatırım çalışmaları için teşekkür etiler. Toplantıya katılan bazı muhtarlar duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

-Ali Öztürk (Küçükbayat Muhtarı): “Açıkçası benim ASKİ’den isteklerim konusunda fazla kalemim yok. Hizmetlerden memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Depomuz küçüktü. 30 tonluk idi. Bu sene 100 tonluk bir depo yapıldı. Tüm hizmetler için çok teşekkür ediyorum.”

-Erol Mirza (Hamburun Muhtarı): “Aslında bu toplantının gerçekleşmesini en fazla isteyen muhtar benim. Su ile ilgili sıkıntımız yok buraya 2. büyük depo da yapıldı. Ancak kanalizasyon sorunu yaşıyoruz. Tabii sizin döneminizle ilgili değil 60 yıldır yaşıyoruz bu sorunu. Şu an siz ilgileniyorsunuz.”

-Erdoğan Aydın (Koçyayla Muhtarı): “Yapılan işlerden çok memnunum. Saygılarımı sunuyorum köyüm adına sizlere çok teşekkür ederim.”

-Kani Altuntaş (Abazlı Muhtarı): “Bizim köyümüz Bala’nın 3. büyük köyü. Abazlı halkının size selamları var. Siz gelmeden önce sularımız akmıyordu şimdi 24 saat kesintisiz akıyor.”