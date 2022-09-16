ASKİ, atık su arıtma tesislerinin çıkış suyunu online kesintisiz izliyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin günlük 5 bin metreküp ve üzeri kapasiteli atık su arıtma tesislerinin çıkış sularını 7 gün 24 saat online izliyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 2015 yılında yayımladığı Sürekli Atık Su İzleme Sistemi’ne (SAİS) ilişkin tebliğ, kurulu kapasitesi günlük 5 bin metreküp ve üzerinde olan atık su arıtma tesisleri için SAİS kabini kurulması zorunluluğunu getirdi. ASKİ Genel Müdürlüğü de Başkentteki mevcut SAİS kabinlerinin yenilenmesi ve yenilerinin kurulumu için açık ihale gerçekleştirdi. İhale kapsamında Ankara Merkezi (Tatlar), Karaköy, Çubuk, Kahramankazan, Polatlı, Ayaş, Elmadağ, Beypazarı, Kızılcahamam ve Gerede Atık Su Arıtma Tesisleri için SAİS kabini temin edildi.

ASKİ böylece söz konusu atık su arıtma tesislerinin çıkış sularını 7 gün 24 saat online izlemeye başladı. Ayrıca online ölçülen sıcaklık, pH (potansiyel hidrojen), çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), Askıda Katı Madde (AKM) gibi parametreler, Bakanlığın merkezi yazılımına da anlık aktarılmaya başlandı.

SAİS İLE ŞEFFAFLIK VE SORUNLARA HIZLI MÜDAHALE

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Çubuk Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek buradaki SAİS kabininde incelemelerde bulundu. Bozoğlu, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“2015’te yayımlanan Bakanlık tebliği ile atık su arıtma tesislerinin anlık izlenmesi şartı getirilmişti. Dolayısıyla kapasitelerine göre atık su arıtma tesislerinde bu sistemlerin kurulması gerekiyordu. Biz de ASKİ olarak kapasitesi günlük 5 bin metreküp ve üzeri olan 10 atık su arıtma tesisimizde Sürekli Atık Su İzleme Sistemlerimizi vakit kaybetmeden kurduk. Kabinlerimizin ömrü dolanlarını yeniledik ve kapasitesi 5 bin metreküpü geçen tesislerimize ise sıfırdan yaptık. Dolayısıyla şu anda Ankara’da bütün atık su arıtma tesislerimizden çıkan suları 7/24 izliyor ve anlık verileri Bakanlığa doğrudan şeffaf bir şekilde iletebiliyoruz. Bu durumun bizim için önemli avantajları var. Bu sayede su havzalarının korunmasını, tesislerimizdeki olası problemlerin gözlemlenmesi, gereken müdahale, bakım ve onarımların gecikmeden yapılmasını sağlıyoruz. Bütün bu kurduğumuz 10 tesisin tamamı için de Bakanlıktan onayımızı aldık. Yani sistemin anlık olarak veri sağlamaya başladığını teyit ederek onay verdiler. Bakanlığın tebliğlerine uygun şekilde hareket ediyoruz. Zaten aksi durumda cezai yaptırımı var. Böylece olası bir ceza problemini de çözmüş olduk aslında. ASKİ olarak kendimize o kadar güveniyoruz ki atık su arıtma tesisi çıkış suyu parametrelerini, Başkanımız Mansur Yavaş’ın Şeffaf Ankara Projesi’ne entegre ederek herkese açık bir şekilde paylaşacağız. Bu parametreleri dünyada ilk olan Şeffaf Ankara Projesi ile tüm dünya ile paylaşmayı planlıyoruz.”

“DOĞRU ARITMA TEKNOLOJİSİ GÜVEN SAĞLIYOR”

Çubuk Atık Su Arıtma Tesisi’nin arıtılmış sularının çevre izni olduğu için dereye deşarj edildiğini, bu suların Ankara Çayı’na bağlanarak birçok havzayı da beslediğini aktaran Bozoğlu, “Atık su arıtma tesislerimizin verimli işletilebilmesi için personelimizin kendi gayretleri ve yaptığımız yatırımlarla önemli adımlar attık. Kendimize bu anlamda güveniyoruz çünkü arıtma tesisimizin verimli çalıştığını biliyoruz” dedi. Bozoğlu, arıtılmış atık suların tekrar kullanımı konusundaki faaliyetlere de değinerek, “Örneğin Karaköy, Polatlı, Beypazarı ve Çubuk Atık Su Arıtma Tesislerinde arıttığımız atık suları peyzaj amaçlı sulamada kullanıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması ise tarımsal sulama olacak” diye konuştu.