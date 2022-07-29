ASKF yönetiminden Başkan Aşgın’a ziyaret

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına seçilen Ferhat Arıcı ve yönetimi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

ÇORUM (İGFA) - Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum ASKF üyelerine teşekkür ederek yeni yönetimi tebrik etti. Amatör spora ve sporun her branşına desteklerin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Aşgın, “ASKF, Türkiye genelinde amatör spora hizmet eden önemli bir kuruluş. Çorum’da da geçmişten günümüze hizmet eden önemli bir sivil toplum örgütümüz. Geçmişte çok güzel işler olduğuna şahidiz. Şimdi de yeni bir kan, yeni bir heyecan ve genç bir yapı ile inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel işler yapılacağına inanıyoruz. Aldığınız bayrağı inşallah daha da yukarılara taşırsınız, buna inanıyoruz. Biraz futbol merkezli bir yapısı vardı ASKF’nin ve artık daha geniş bir kitleye dönüştü. Çorum Belediyesi olarak amatör spora ve sporun bütün dallarına destek oldu. Bizim çok önemli müdürlüklerimizden biri Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü ve spor kulübümüz. Spor anlamında Çorum Belediyesi nitelikte ve nicelikte çok önemli bir görev icra ediyor. Bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek. Yeni yönetime ve başkanımıza hayırlı olsun dilerim.” şeklinde konuştu.

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise Çorum Belediyesi ile birlikte amatör spor için gayretle çalışacaklarını vurgulayarak, “İnşallah dünyanın merkezini sizin de desteğinizle amatör sporun da merkezi yapmak için yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber çalışacağız, gayret edeceğiz. Daha güzel günlere hep birlikte imza atacağız.” dedi.