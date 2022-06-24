Son Dakika

Asker Balıkesir ormanlarında nöbette

Yerel 24.06.2022, 16:52
Asker Balıkesir ormanlarında nöbette

Yaz aylarında yangın tehlikesi bulunan orman alanlarında Balıkesir genelinde tüm tedbirler alındı. Mayıs ayının başında toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu ayrıntılı olarak aldığı kararlarla yangınlara karşı alınacak önlemleri belirledi.

BALIKESİR (İGFA) - Orman Bölge Müdürlüğü bütün personeli ve araçlarıyla yangına karşı hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir’de ilgili bütün kurumların orman yangınlarına karşı kapsamlı bir işbirliği içinde hazırlıklarını tamamladığını belirten Vali Şıldak; bu yaz sezonunda İlde konuşlu bulunan iki yangın söndürme helikopterine ilave olarak iki adet yangın söndürme uçağının da Edremit’te hazır durumda bekletildiğini ifade etti. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, iş makinesi, treyler ve gerekli bütün ekipmanın görev yerlerinde aktif halde bulunduğunu söyleyen Şıldak, hizmet alımı yapılanlarla birlikte sahada 1.283 yangın söndürme personelinin görev yaptığını, ayrıca 1.496 yangın gönüllüsü vatandaşımızın da eğitim aldığını dile getirdi.

Ormanların en değerli milli varlığımız olduğunu vurgulayan Hasan Şıldak, Balıkesir’in geniş orman alanlarına sahip olduğunu, vatandaşlarımızın da ormanların korunması ve yangınla mücadele konusunda duyarlı olduklarını belirtti. Ancak son günlerde özellikle tarım arazilerinde yangın olaylarının sıklıkla yaşandığına dikkat çeken Vali Şıldak “Bazı tarlalarda çiftçilerimiz ekinlerini biçtikten sonra kalan anızı yakıyor. Bazen de tarla ve bahçelerde temizlik yapmak amacıyla ateş yakılıyor. Bu tür davranışlar maalesef hava sıcaklığının yüksek olduğu bugünlerde son derece riskli. Tarladaki yangın, tarım arazilerinin ve ormanlık alanların yanmasına sebep olabiliyor. Bütün vatandaşlarımızdan, yasak olan ve suç teşkil eden bu tür hareketlerden uzak durmalarını bekliyoruz. Bu konularda duyurular yapıyor, denetimler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, kritik noktalarda, ormanlık alanlarımızın çevresinde denetimlerimizi arttırmış durumdayız. Orman işletmeleri, milli parklar, tarım müdürlükleri, jandarma ve polis olarak kolluk birimleri yoğun bir denetim çalışması yürütüyor.” şeklinde açıklamada bulundu.

Geçen yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da jandarma komando birlikleri Körfez Bölgesindeki ormanlık alanlarda denetim gerçekleştiriyor. Edremit, Havran ve Burhaniye İlçelerinde görevlendirilen komandolar ormanların çevresinde ve içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31