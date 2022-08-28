Asırlık zafere muhteşem kutlama

Türk milleti bundan 100 yıl önce 30 Ağustos 1922 sabahı yepyeni bir döneme uyandı. Afyonkarahisar'da kazanılan zafer, tam bağımsız Türk Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna büyük güç verdi. 1922 yılında düşmana karşı kazanılan büyük zafer, 100 yıl sonra yapılan törenlerle coşku ve gururla kutlandı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) -

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, Zafer Meydanı'nda kutlandı. Törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Burcu Köksal, Gültekin Uysal, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Misafir Komutanlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vali Kübra Güran Yigitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek adına gönderdiği kutlama mesajı okundu. Ellerinde Türk Bayrakları ile meydanı dolduran Afyonkarahisarlılar kentin kurtuluş coşkusunu bir kez daha yaşadı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in konuşmasının ardından gösterilere geçildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Ekibinin Silahlı Hareketler Gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Helikopterleriyle Üzüm Salkımı Gösterisi ve Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımı'nın büyüleyici gösterişleri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenerek büyük alkış aldı.Kutlamalara Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 20. Zafer Halk Oyunları Festivaline katılmak üzere ilimize gelen ekipler renk kattı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Afyonkarahisar’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunda bir dönüm noktası olan Kurtuluş Günümüz ve Zafer Haftamız hepimize kutlu olsun. Cumhuriyetin kazanıldığı toprakların evlatları olarak, büyük taarruzun 100. yıl dönümünde aynı coşku ve heyecanla kutladığımız bu törene hoş geldiniz diyor sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yine güzel ülkemizin dört bir tarafından törenlere katılmak üzere şehrimize gelen misafirlerimize de hemşerilerim adına hoş geldiniz diyorum. Başkomutanlık Meydan muharebesini büyük bir başarı ile sevk ve idare eden Mustafa Kemal Paşa'yı, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 100. Yılda BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTAN ONUR VE GURUR DUYDUĞUM AFYONKARAHİSAR’IMızda "Ya istiklal ya ölüm" parolası ile kahraman Türk Askerimiz, 6 ayda aşılamaz denilen istihkâmları saatler içinde paramparça etmiştir. Düşman ordusunu ilk anda hezimete uğratan Mehmetçiklerimiz, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir mücadele sonucu 5 gün, 5 gece süren bir savaşla zafere ulaşmıştır. Kocatepe, Belentepe, Tınaztepe, Sivritepe, Kurtkaya, Erkmentepe adeta şehit kanlarıyla sulanmış, en çetin savaşların geçtiği mekânlar olarak anıtlaşmıştır. Afyonkarahisar halkı, işgale rağmen direncini kaybetmemiş, Büyük Taarruz'un ikinci gününde 27 Ağustos 1922 günü saat 17.00'de bugün Deper Çeşmesi'nin bulunduğu Hıdırlık'taki noktadan şehir merkezine giren kahraman Türk askerlerini karşılamıştır. Şairin 'Türk Milleti'nin yeniden doğduğu yer' dediği Afyonkarahisar, Büyük Zafer'le birlikte işgal altındaki tüm topraklarımızın kurtuluşunun ilk işareti olmuştur. Afyonkarahisarlılar Kocatepe ve O'nun sembolize ettiği her şeyle gurur duymakta ve bu haklı gururu her zaman taşımaktadır."