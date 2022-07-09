Aş Evi bayramda hizmete devam edecek

Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla Bolu Belediyesi Aş Evi, 4 günlük bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Kurban paylarını Bolu Belediyesi’ne vermek isteyen vatandaşlar sabah: 08.30 ile akşam 21.00 saatleri arasında açık kalacak Aş Evi’ne paylarını bırakabilecek. Bunun yanı sıra Bolu Belediyesi’nin 4442658 Numaralı ücretsiz çağrı merkezi hattını arayarak talepte bulunan vatandaşların payları, görevli personellerce adreslerinden teslim alınacak.

BOLU (İGFA) - Bolu’daki hayırseverlerin destekleriyle her gün 2 binin üzerinde ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştıran Bolu Belediyesi Aş Evi, bu yıl ki Kurban Bayramı’nda da kurban paylarını vatandaşların teslim edebilmesi için bayram boyunca hizmet verecek.

“Aş Evi bayramın 4 günü açık olacak”

Konu ile ilgili bilgiler veren Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert; “Kurban insanların Allah’a yaklaşmasına ve teslimiyetine vesile olan bir ibadettir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da en güzel örneklerindendir. Bu bayramdan da bizler Bolu Belediyesi Aş Evi olarak bayramın dört günü hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız kurban paylarının isterlerse buraya Aş Evi’mize getirebilir isterlerse de 444 26 58 numaralı hattımızı aramaları durumunda biz onların adreslerinden de alabiliriz” dedi.

“Bolu halkı Bolu Belediyesi’ne güveniyor”

Güler Mert konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Biz bu vatandaşlarımdan gelen kurban paylarını ve kurban bağışlarının yılın 365 günü ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Bunu da tüm Bolu halkı biliyor ve bu sebeple kurban bağışı konusunda Bolu Belediyesi’ne güveniyor ve Bolu Belediyesi’ni tercih ediyor. Güzellikleri paylaşarak hayatta güzellik yaratırız. Biz burada çok güzel işlere imza atıyoruz ve bunun büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Tüm Bolu halkının Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum”