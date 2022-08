Arama Kurtarma Ekipleri sahillerde göz açtırmıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği’ne bağlı ekipler, başarılı çalışmalara imza atmaya ve ihtiyaç duyulan her noktada hizmet vermeye devam ediyor. Deniz, göl, gölet gibi alanlarda her türlü kurtarma görevinde bulunan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, sel baskınlarında, dere yataklarında ve su kuyularında ihtiyaç duyulan görevlerde de yer alıyor.MERSİN (İGFA) - Asli görevlerinin dışında sosyal proje kapsamında da yer alan ekipler; deniz dibi temizliği, resiflerin denize bırakılması ve sonrasında bu resiflerde canlılık olup olmadığının kontrolü, deniz dibinden numeneler alınması gibi konularda da aktif olarak görev yapıyor. Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği’ne bağlı ekipler ayrıca, başka kurumlar ile Büyükşehir Belediyesi’nin farklı daire başkanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda da her türlü su altı ve su üstü görevini yerine getiriyor. 1 bot kaptanı ve 5 arama kurtarma dalgıcından oluşan amirlikte, 1 arama kurtarma aracı ve 1 adet zodyak bot yer alıyor.

“Özellikle afet zamanlarında olası yerlerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürmekteyiz”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nde Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amiri Kasım Yıldız, “Amirliğimiz, su altı ve su üstü her türlü; deniz, ırmak, göller, barajlar, akarsular, dereler, göletler, sulama kuyuları, su kuyuları, sulama havuzları ve bu tarz yerlerdeki bütün arama kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir. Deniz boğulmalarında 112’den aldığımız ihbarla, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ile koordineli olarak olay bölgesine gideriz. Olay bölgesinde denizin dalga, akıntı durumunu kontrol ederek, kaybolan vatandaşımızı ne yönde arayacağımızı ilk önce bulup, o yönde arama kurtarma faaliyetine birlikte girişiriz. Özellikle afet zamanlarında dere yataklarında, akarsularda akıntının olduğu bölgede dere yatağının yapısına bakarak, olası yerlerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürmekteyiz ve vatandaşımızı aramaktayız” dedi. Yaz aylarında havaların çok sıcak olması nedeniyle bölgedeki akarsuların, kanalların ve ırmakların cazibe merkezi haline geldiğinden söz eden Yıldız, “Buralarda küçük yaştaki vatandaşlarımızda, kötü sonuçlar doğuran olaylarla karşılaşmaktayız” dedi.

Ekipler yapay resiflerin de kontrolünü sağlıyor

Asli görevlerinin dışında katıldıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Yıldız, “Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal projelerde, Çevre Temizlik Haftaları’nda Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ile deniz dip temizliğini hep birlikte yapmaktayız. Denizlerimizin temizliğini kontrol etmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Temizlik Haftaları’nda deniz dibi temizliği yapmaktayız. Büyükşehir Belediyemiz tarafından oluşturulan yapay resiflerin indirilmesinde, yapay resiflerde canlı yaşamının oluşup oluşmadığının kontrollerini belirli aralıklarda yapmaktayız” diye konuştu.