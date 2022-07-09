Apullu Caddesi pırıl pırıl oluyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Ekipleri tarafından, Hayrabolu İlçesi Alpullu Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - İl genelinde asfaltlama ve yol bakım onarım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Hayrabolu İlçesi'nde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlanan yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.