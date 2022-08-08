Antalya’ya modern yollar geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi modern yollar yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Elmalı’yı Fethiye’ye bağlayan en kısa yollardan birisi olan Yuva Yayla Yolu’nu yeniliyor. Çalışma kapsamında toplamda 20 kilometre olan grup yolunun 10 km’lik kısmında sathi asfalt çalışması yapılıyor.ANTALYA (İGFA) - Grup yollarının yanı sıra yayla yollarını da asfaltlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi Yayla Yolu’nu yeniliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Yuva Mahallesi Yayla Yolu’nda deforme olan yolu söktü. Virajlarda genişletme çalışması yapan ekipler, belirlenen noktalara büzler koyarak şarampolleri temizledi, yola dolgu malzemesi sererek silindir ile sıkıştırdı. Son olarak asfalt öncesi filler malzemesi seren ekipler yolu asfalta hazır hale getirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı asfalt ekipleri yayla yolunda sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı.

Başkan Böcek Talimat Verdi

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir ile asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Elmalı Yuva yayla yolundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Akdemir, bu yolun Elmalı’yı Fethiye’ye bağlayan en kısa yollardan birisi olduğunu belirterek, “Antalya’yı Muğla ilimizle birleştiren bir yol. Uzun süredir yolun yapılması konusunda burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleri vardı. Muhittin Başkanımızın talimatıyla birlikte 2022 yılı programımıza aldık. Bugünde asfaltlama çalışmalarımızı yapıyoruz. 2021 yılında bu yolun temel çalışmalarını yaptık. Böylesine zorlu bir araziye sahip yolda altyapısını temelini yapmadan asfaltlama işlemini yapmak mümkün değil. Toplamda 20 km olan grup yolumuzun programımızda olan 10 km’lik kısmında sathi asfaltlamasını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Öztürk Teşekkür Etii

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de Yuva Yayla Yolu’nun önemine dikkat çekerek şunları söyledi; “Yolumuz bozuk, bakımsız ve yer yer tehlikeli bir haldeydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gerçekleştirdiği Elmalı ziyaretlerinde bu yolun yapılmasıyla ilgili söz vermişti. Söz verdiği şekilde çalışmalara başlandı. İlk etapta gerçekleşen alt yapı çalışmalarının ardından bu yıl da asfaltlama işlemleri gerçekleşiyor. Asfaltlanacak 10 kilometrelik yolun 7 kilometresi tamamlandı. Fethiye sınırına kadar uzanan diğer 10 kilometrelik kısımda da çalışmalar devam ediyor. İnşallah ikinci kısımda asfaltlanınca bölgemiz için önemli bir yolu daha kazanmış olacağız. Yaylada yaşayan vatandaşlarımız ve çobanlarımız için günlük kullanımda son derece rahat bir kullanım olacak. Elmalı için büyük bir hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e minnettarız.”