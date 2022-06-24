Antalya’da tarihi yapılar sahipsiz kalmıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’nın önemli sembollerinden olan Saat Kulesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı Saat Kulesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ANTALYA (İGFA) - Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetimindeki ekiplerce, tarihi Saat Kulesi'nin doğu tarafına bakan duvarında, fethin sembolü olarak işlenmiş Selçuklu arması ortaya çıkarıldı. Antalya'nın 1207 yılındaki fethini simgeleyen sembolü ve restorasyon çalışmalarını incelemek için Vali Ersin Yazıcı Saat Kulesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Fethin simgesini de inceleyen Vali Yazıcı, çok dikkatli uygulamalarla sembolün ortaya çıkarılmasını ve bunun alanında uzman kişilerce yapılmasını istedi.

Saat Kulesi’nde yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Vali Yazıcı, “Saat Kulesi, tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin, en önemli yapılarından birisidir. Geçmişten günümüze gelen tarihi güzelliklerimiz, şehrimizin kimliğini oluşturan en önemli yapıtaşlarındandır. Şehrimizde bulunan tüm tarihi yapılarımıza sahip çıkıyoruz. Böylece geçmişimizle günümüz arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Tarihi yapıları incelediğimizde de bizleri heyecanlandıran yeni bilgiler öğreniyoruz. Bugün de öyle bir gün oldu.” dedi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram; “Saat Kulesi çok itinalı ve ciddi bir şekilde temizleniyor. Saat Kulesi'nde görünen bu işaret, Selçuklu'dan bugüne kadar gelen o günkü kök boya tekniğiyle yapılmış fethi simgeleyen bir veri. Selçuklu arması, yıldız şeklinde. Bununla ilgili yüzey temizliği devam ediyor. Temizlik bittikten sonra da daha net ortaya çıkacak.” ifadelerini kullandı.