Antalya’da gençlere yurtdışı fırsatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerine, üniversite, staj imkanları ve dil eğitimi konularında yurtdışı fırsatları tanıtıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Haziran Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ozan Şükrü Kayapınar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Kayapınar, son dönemlerde üniversite yurtlarında artan intihar vakalarına dikkat çekerken, tüm kent dinamiklerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini istedi. Mecliste Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çitfçibaşı Güç, Gençlik Meclisi üyelerine üniversite, staj imkanları ve dil eğitimi alanlarında yurtdışı fırsatları konusunda bilgilendirdi.

“Yurt dışına gitmekten korkmayın” diyen Güç, “Eğitim döneminde yurt dışına gitmek için birçok fırsat var. Yurt dışına gitmek hayatınıza büyük bir katkı sağlar. Mevlana programı, Erasmus programları, yaz okulları ve kamp dönemleri gibi programlar var. Bu programların iyi takip edilmesi gerekiyor. İş fikrini destekleyen hibeler bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde gençlerimize yurt dışına gönderiyoruz. Hazırda iki projemiz var. İki projemize de başvurular halen açık, değerlendirebilirsiniz” dedi.

8 gündem maddesinin yer aldığı Gençlik Meclisi’nde çalışma gruplarının önerileri görüşüldü.