Antalya’da başarılı polislere ödül

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Özel Güvenlik Görevlilerinin görev yaptığı yerlerdeki olaylara Kolluk kuvvetlerimizce daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi amacıyla başlatılan Kaan Uygulaması kapsamında başarı gösteren özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline ödüllerini takdim etti.

ANTALYA (İGFA) - Özel Güvenlik Görevlilerinin görev yaptığı yerlerdeki olaylara Kolluk kuvvetlerimizce daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi amacıyla başlatılan Kaan Projesi kapsamında Vali Ersin Yazıcı, başarı gösteren özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline ödüllerini takdim etti. Proje ödül törenine Vali Yazıcı’nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutalı Yarbay Murat Sezgin, Özel Güvenlik Denetleme Bölge Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Serdar Hatipoğlu, emniyet personeli ve özel güvenlikçiler katıldı.

Kaan Uygulaması kapsamında, özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere görev yapılan tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak halkımıza sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Konuşmasına projede emeği geçenleri tebrik ederek başlayan Vali Yazıcı; “Kaan Uygulaması ödül töreni için bir aradayız. Projeyi en iyi ve en etkin uygulayan illerin başında geliyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Polisimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz ve tabi ki siz değerli Özel Güvenlik arkadaşlarımız sayesinde turizm başkenti Antalya’mız huzurun ve güvenin adresi konumunda. Bu noktada hassasiyetiniz ve birbirinizle kurduğunuz koordinasyon ve iş birliği çok önemli. Bu başarınızın artarak devam etmesi en büyük temennimiz.” diye konuştu.

Antalya’nın Türkiye’nin dışa açılan penceresi olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; “Hepimiz turizmin başkentinde görev yapıyoruz. Ülkemizin misafir odasıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün dünyaya tanıtan İstanbul’dan sonra 2’nci şehriyiz. Bunun bizlere getirdiği ayrı bir sorumluluk var. Kendi nüfusumuzun yanında her yıl dünyanın birçok yerinden milyonlarca misafir ağırlıyoruz. 2 milyon 600 bin nüfusumuzun yanında yılda 15-20 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir şehirdeyiz. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güvenlikleri bizlere emanet. Bu şehrin Polisi’nin, Jandarma’sının Sahil Güvenlik’inin siz Özel Güvenlikçilerin sıradan yasalarda tanımlanan görevlerin dışında omuzlarınızda Türkiye’yi temsil etme noktasında ağır bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu kolluk kuvvetlerimiz şerefle, onurla ve büyük bir başarıyla taşıyor. Ben de 2 yıldır bu işlerden sorumlu biri olarak gururlanıyorum. Tabii bu sorumluluğu Özel Güvenlikçi arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte yerine getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, birçok mesire alanında, alışveriş merkezlerinde, otellerimizde ve şehrin birçok noktasında özel güvenlikçilerimizde şehrimizin güvenliği anlamında teminat oluşturuyorlar. Bundan sonrada hep birlikte dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Antalya’nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada güvenliğin ve huzurun sağlanmasında şehirdeki tüm kolluk kuvvetlerinin el birliğiyle çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Özel Güvenlikçi kardeşlerimizin bundan sonraki görevlerinde de kolluk kuvvetlerimizle el ele başarılı işler çıkararak Antalya’mızda güvenliğin devam ettirilmesinde etkin rol alacaklarına yürekten inanıyorum. Şehrimizi ziyaret eden turistler buraya geldiklerinde yaşadıkları olayları ülkelerine dönünce anlatıyor. Burada vereceğimiz güven Türkiye Cumhuriyeti’nin o şahsa sağladığı güven demektir. Bunu hep birlikte başardık ve başarmaya da devam edeceğiz. Ülkemiz adına bu sorumluluğu taşımaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ödül alan ve almayan diğer arkadaşlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Kaan Projesi gibi örnek uygulamaların sayısının artması dileğiyle. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

Vali Yazıcı konuşmasının ardından Kaan Uygulaması kapsamında başarı gösteren özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline üstün başarılarından dolayı ödüllerini takdim etti.