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Antalya’da afetin izleri siliniyor

Yerel 15.12.2022, 08:03
Antalya’da afetin izleri siliniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca, Finike ve Demre’de sel felaketinin üçüncü gününde yaraları sarmak, afetin izlerini silmek için 550 personelle gece gündüz çalışıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca, Finike ve Demre’de yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde oluşturduğu koordinasyon merkezinde selden zarar gören vatandaşların talep, istek ve önerileri ivedilikle yerine getiriliyor. ASAT, İtfaiye ekipleri, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler, Park Bahçeler gibi ilgili tüm birimlerden ekipler seferberlik halinde vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, tüm çalışmaları Kumluca’da oluşturulan Afet Koordinasyon Yönetim Merkezi’nden koordine ettiklerini

belirterek, şu bilgileri verdi: “550 personel ve 155 araçla sahada çalışmalarımızı sürdürüyor. Vatandaşlarımıza günde üç öğün yemek dağıtımı yapıyoruz. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız seralarda, sosyal hizmet uzmanlarımız evlerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. ASAT ve İtfaiye ekiplerimiz gerek seralarda gerek mülklerde su tahliyesi yapıyor. Sokakları temizleyen 8 ekibimiz var. Ayrıca diğer ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerinin ve dükkanlarının temizliğine yardımcı oluyor. 5 mobil ekibimiz de kırsal mahallelerdeki talepleri karşılıyor.”

Kumluca Belediyesi altında suyla dolan, 200’e yakın aracın bulunduğu otoparkın su tahliyesini tamamladıklarını kaydeden Durmuş Ali Arslan, “7 bin 500 metreküp suyun olduğu küçük bir yer altı göleti durumundaydı. Yaklaşık 30 saat gibi kısa sürede su tahliyesini yaptık.  Artık motopomplarımız vatandaşlarımızın özel mülklerin sitelerin altında bulunan suları tahliye ediyorlar. Vidanjörlerimiz hasara uğrayan fosseptiklerin çevre sağlığına zarar vermemesi için titizlikle çalışıyor. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapıyor” diye konuştu.

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, tüm genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile Kumluca’da olduklarını belirterek, vatandaşın temiz su ihtiyacı için su hatlarının kontrolünün sağlandığını, su depoları ve çeşmelerden sürekli numuneler alarak testler yapıldığını belirtti. Kurt, “Arıza durumunda ani müdahale yapıyoruz. çamur ve pisliğin suya karışmaması için önlem alıyoruz. Arazözlerimizle sokakların yıkanmasını sağlıyoruz. İtfaiye ve diğer illerden gelen arazözlere su temini sağlıyoruz. Kumluca’da eski görünümünü alana kadar sahada tüm arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de sel nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Tıkanan, kırılan menfezler değiştirilirken, çamur olan yollar ve şarampollerde temizleme çalışmaları sürüyor.

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