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Antalya'ya 8,2 milyar liralık bütçe

Yerel 30.11.2022, 14:00
Antalya'ya 8,2 milyar liralık bütçe

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 8 milyar 250 milyon lira olarak belirlenen 2023 yılı taslak bütçesi Büyükşehir Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi. Bütçenin yüzde 34’ü yatırıma ayrıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclisi’nin devam toplantısı gerçekleştirildi. 58 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Performans Raporu ve 2023 Taslak Bütçesi kabul edildi. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesinin 8 milyar 250 milyon lira olarak belirlendiğini kaydetti. Başkan Böcek, yatırım odaklı bir bütçe hazırlandığını ifade ederek, bütün ekonomik olumsuzluklara rağmen bütçenin yüzde 34’ünün yatırımlara ayrıldığını açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, 2022’de 3 milyar 500 milyon olan Büyükşehir taslak bütçesinin 2023’te yüzde 135.7 artırılarak 8 milyon 250 liraya çıkarıldığını söyledi. Başkan Böcek, 19 ilçenin bütçeleri toplamının ise 12 milyar 230 milyon lira olduğunu ifade etti. Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesiyle birlikte belediyelerin Antalya’ya toplam 20 milyar 480 milyon liralık bütçeyle hizmet sunacağını kaydetti. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de; Türkiye’de bütçesine göre en borçlu belediye olduklarının altını çizerek, “Bir taraftan borçlarımızı ödeyeceğiz, bir taraftan 13 bine yakın işçi, memur kardeşimizin dinimizde olduğu gibi teri soğumadan parasını ödeyeceğiz. Benden önceki üç belediye başkanlığı döneminde ödenen toplam borç 54 milyon iken, 2019’dan buyana bu dönemde ödediğimiz borç 64 milyon liradır. Doğru bulduğumuz projeleri yapmaya bitirmeye gayret ediyoruz. 2019 yılında teslim edilmesi gereken Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2 bin küsur daireyi teslim ettik. Güneş Mahallesi benim seçim bildirgemde yoktu. Gününden önce tamamlıyoruz. Vatandaşımıza ne söz verdiysek fazlasıyla yapmaya gayret edeceğiz, çalışacağız. Halkın yararına olan bütün projelerle, planlı kurallı kimlikli bir kent hedefiyle Gazipaşa’dan Kaş’a 19 ilçe 913 mahalleye azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en önemli büyükşehir belediyelerinden birisi olduğunu da hatırlatarak, “Biz vatandaşımızın mağdur olduğu yerlerde halka hizmeti hakka hizmet bilerek çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. Yılında da hep birlikte, gençlerimizin, kadınlarımızın geleceğe umutla baktığı, daha aydınlık, daha özgürce, yaşayacağımız güzel günler bizi bekliyor. Bütçemiz ve meclis de alınan kararların Antalya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesinin ardından 19 ilçenin 2023 yılı bütçe taslakları da oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Gurup başkanları da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bütçelerinin hayırlı olmasını diledi. 

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