Antalya su israfına izin vermiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri bir damla suyun israf olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ekipleri, basınç yetersizlikleri, patlaklar gibi sorunların yaşandığı Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde eskiyen şebeke borularını yeniliyor.ANTALYA (İGFA) - İklim değişikliğinin içme suyu kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu şebekelerinde kayıp ve kaçakları azaltmak ve bu sayede su kaynaklarından daha verimli yararlanılması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde içme suyu şebeke borularındaki patlaklar nedeniyle sık sık arıza yaşanan hatlarda yenileme çalışması yapıyor. Sorgun Mahallesi’nde ömrünü doldurmuş olan içme suyu şebekesi daha dayanıklı borular ile yenileniyor. Bu sayede hem şebekedeki kayıp ve kaçakların yarıdan fazla oranda düşürülmesi hem de abonelerin yaşadığı basınç ve tazyik sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.

Yeni Ve Dayanıklı Borular Kullanılıyor

Sorgun Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında hatların güçlendirilmesi ve vatandaşa suyun verimli iletilebilmesi için 1600 metre 110’luk boru döşendi. Ayrıca Sorgun Mahallesi’nde yeni imara açılmış alanlarda 3200 metre 110’luk yeni şebeke hattı imalatı yapılıyor. Çalışma ile ASAT bölgedeki eskimiş altyapının değişimi ve yeni imalatlar ile vatandaşların mağduriyetlerini giderecek.