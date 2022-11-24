Antalya sahilleri 27 milyon liraya temiz kalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, en büyük hazinemiz olan denizlerin temiz kalması için kent genelindeki arıtma tesislerinin kapasitelerini artırmayı sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla Alanya Okurcalar Arıtma Tesisinin kapasitesi yüzde 40 arttırıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü alt yapı çalışmalarını merkezde olduğu gibi ilçelerde de aralıksız sürdürüyor. Turizm tesislerinin yoğun olarak yer aldığı Alanya Okurcalar Mahallesi’ndeki arıtma tesisinde Mart ayında başlatılan yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları Ekim ayı başında tamamlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 20.000 m3/günden 28.000 m3/güne çıkarılarak kapasite yüzde 40 artırıldı. Böylece arıtma verimi yüksek, kapasitesi yeterli, atıksu arıtma tesisleri sayesinde, Mavi Bayraklı plajlarımız daha temiz hale getirilmiş oldu.

27 Milyon 500 Bin TL’ye Mal Oldu

27 milyon 500 bin Türk Lirası’na mal olan kapasite artırımı ve yenileme çalışmaları kapsamında 4 adet son çöktürme havuzunun perdelerinin ve iç savaklarının yükseltilmesi tamamlanarak devreye alındı. 4 adet çöktürme havuzu sıyırıcı kolları ve çamur giriş stengellerin yenilendi. Mevcut son çöktürme dağıtım yapısı, çamur tankı ve geri devir haznesi perdelerinin yükseltilmesi tamamlandı. Havalandırma havuzu ile dağıtım yapısı arası ve boru iletim hatları yenilendi. 4 adet havalandırma havuzunun galvaniz ve paslanmaz çelik borulaması ve difüzörleri değiştirilerek devreye alındı. Mevcut sisteme 1 adet blower eklenerek kapasite artışı sağlandı. Tesis geneli yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Okurcalar ve Örenşehir Mahallesi’nin bir kısmına hitap eden atıksu arıtma tesisinde gerçekleştirilen kapasite artırımı ile yaz sezonunda debinin maksimuma ulaştığı dönemlerde yaşanan debiyi arıtmaya yönelik yaşanan zorluklar ortadan kalkmış oldu. Kapasite artışıyla birlikte atıksuyun tamamını çok rahat bir şekilde arıtılarak, çıkış kalitesine en uygun şekilde denize deşarj edebiliyor.