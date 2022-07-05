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Antalya ödüle doymuyor

Yerel 05.07.2022, 09:27
Antalya ödüle doymuyor

“Medeniyetler Bahçesi” temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay’da Uluslararası Organizasyon Ödülleri sahiplerini buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 farklı dalda ödül alarak törene damga vurdu.

ANTALYA (İGFA) - Akseki-İbradı bölgesinin yöresel düğmeli evleri ve iklim değişikliği temalı bahçesiyle EXPO 2021 Hatay’ın en çok ziyaret edilen bahçelerinden birine sahip olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu başarısını aldığı ödüllerle tescilledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi EXPO 2021 Hatay’da Uluslararası Organizasyon Ödülleri kapsamında Dış Mekan Bahçe Ödülü, Küresel İklim ve Yaşam Ödülü, Tarihi Yapılar ve Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu. Yangın, kuraklık ve iklim değişikliği temalı Antalya Büyükşehir Belediyesi bahçesi ayrıca Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından Küresel İklim ve Farkındalık Özel Ödülü’ne de layık görüldü.

Uluslararası Organizasyon Ödülleri Antakya Expo alanında düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllerini Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin EXPO 2021 Hatay’da çok anlamlı 4 ödülün sahibi olduğunu söyleyen Hacıoğlu, “Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla EXPO 2021 Hatay’da Antalya Büyükşehir Belediye’mizin öz kaynaklarıyla, kendi personelimize, kendi ürettiğimiz çiçekler ve yine kendi ürettiğimiz susuzluğa dayanıklı çim kullanarak çok düşük maliyetle bir bahçe oluşturduk. Bize ayrılan alanda yangın, iklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çektik. Aldığımız bu ödüller vermek istediğimiz tüm mesajların yerine ulaştığının bir göstergesi. Başta Muhittin Böcek Başkanımız olmak üzere, bize destek veren ve bahçemize emek sunan, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Savaş'tan Tebrik ve  Teşekkür

Antalya’nın düğmeli ev ve iklim değişikliğini içeren bir kompozisyonla çok güzel bir bahçe ile EXPO 2021 Hatay’da yer aldığını söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i kutladı ve Expo’ya katılım sağlayarak verdiği destek için teşekkür etti. Savaş, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin alanı gerçekten de çok ilgi görüyor. Başkanımız Muhittin Böcek’e Düğmeli Ev’i bize hediye ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Antalya'nın Tanıtımına Katkı

Geçen yıl çıkan ve Türkiye’nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında yanan ağaçların da yer aldığı Antalya bahçesinde yer alan dere ile yeşil alandan çölleşmeye doğru suyun azaldığına dikkat çekiliyor. Suyun bittiği yerde ise yanan ağaçlar yer alıyor. Bahçede yer alan Akseki-İbradı Yöresi Düğmeli Ev ile de Antalya’nın tanıtımına katkı sunuluyor.

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