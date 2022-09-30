Antalya Kumluca’da 1. sınıflara kırtasiye desteği

Antalya’nın Kumluca Belediyesi, bu yıl 1. sınıfa başlayan 1046 öğrenciye kırtasiye malzemeleri yardımı yaptı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında 1. sınıfa başlayan öğrencilere, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu sürpriz yaptı.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtan Başkan Köleoğlu ve ekipleri, toplamda 1046 öğrenciye kalem, kalemlik, silgi, defter, hikâye kitabı gibi malzemeler dağıttı.

Öğrencilere bir de mektup veren Başkan Köleoğlu mektubunda, "Kıymetli Öğrencim; Hayatında yepyeni bir sayfa açtın. Okulunda öğretmeninle ve yeni arkadaşlarınla tanıştın. Yeni bilgiler öğreneceksin, arkadaşlarınla vakit geçireceksin, bazen yorulacak bazen de evini özleyeceksin. Artık ikinci yuvan olan okulda oyun oynayacak, şarkı söyleyecek, resim yapacak en önemlisi de okuma yazma öğreneceksin. Kısacası okulunda birbirinden güzel anılar biriktireceksin. Arkadaşlarınla geçirdiğin zamanda öğrendiklerinle çokta başarılı olacak, aileni ve bizleri gururlandıracaksın. Okuma yazma öğrendiğinde belki ilk mektubunu bana yazarsın. Kendine çok iyi bak. Seninle karşılaşmayı ve seni çok güzel yerlerde görmeyi ümit ediyorum’’ ifadeleriyle seslendi.