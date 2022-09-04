Antalya Kumluca Kaymakamı görevine başladı

Antalya'da Kumluca Kaymakamlığı'na atanan Tekin Erdemir görevine başladı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde görevine başlayan Kaymakam Tekin Erdemir, ilçenin iş imkanları açısından zengin olduğunu söyledi. Kumluca'ya gelmeden önce yaptığı araştırmada ilçe halkının seralarda ve meyve bahçelerinde ülke ekonomisine katkı sağlamak için sürekli çalıştığını öğrendiğinden bahseden Kaymakam Erdemir, "Biz de her zaman ülkesi ve milleti için çalışan halkımızın yanındayız. Kumluca halkı ile birlikte çok güzel işler yapacağımızdan eminim" dedi.

KAYMAKAM TEKİN ERDEMİR KİMDİR?

1983 yılında Samsun’un Vezirköprü ilçesinde doğdu. Aslen Amasya'lıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 2007-2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesinde doktora çalışmasına başladı. 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Antalya'nın Kumluca ilçesine Kaymakam olarak atanan Erdemir, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.