Antalya Kumluca'da 'tercih' zamanı

Antalya Kumluca'da öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti başladı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavı'nın açıklanmasıyla birlikte Antalya’nın Kumluca ilçesinde de Öğrencilerin Tercih Heyecanı başladı.

Üniversiteye Yerleşecek Öğrenciler İçin Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Tercih Komisyonlarının rehberliğiyle öğrencilerde üniversiteye yerleşmek için tercih maratonuna girdi.

YKS sonuçları doğrultusunda bir üst eğitim programlarına yerleşmesinde gerekli yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerini sunmak amacıyla, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe genelinde liselerde görevli rehber öğretmenlerden oluşan Tercih Danışmanlığı Komisyonları oluşturuldu.

Kumluca Rehberlik ve Araştırma Merkezinde rehberlik bürosu tarafından ve Kumluca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde de iş birliği içinde olan kurumlarca sunulan ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti 15 okulda öğrencilere sunuluyor.

5 Ağustos'a kadar öğrenciler tercihte bulunabilecekler.