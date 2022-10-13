Antalya Kumluca Belediyesi’nde işçilerin grevi devam ediyor

Antalya Kumluca Belediyesi Başkan yardımcıları Ahmet Alagöz ve Osman Duran, grev yapan işçilerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediyesi'nde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması dolayısıyla Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçilerce başlatılan grev devam ediyor.

Kumluca Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Alagöz ve Osman Duran, grev yapan işçilerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan yardımcısı Ahmet Alagöz, Genel İş Sendikasının 12 Mayıs'taki toplu iş sözleşmesi teklifinde en alt kademedeki personele ödenecek maaş tutarının brüt 25 bin 852 lira olduğunu öne sürerek enflasyon farkı, dini bayramlar, ikramiye, değişik yardımlar eklendiğinde Türkiye'de örneği görülmemiş bir sözleşmeye imza atmalarının istendiğini iddia etti.

Sözleşmenin imzalanmaması halinde provokatif olaylar çıkartılarak belediyeye diz çöktürülmeye çalışılacağını iddia eden Alagöz, "Biz işçilerimizin ve Kumluca halkının hakkını koruyoruz, belediye olarak baskılara diz çökmeyeceğiz. Kumluca Belediyemiz 500'ün üzerinde çalışanıyla halkımıza en iyi şekilde hizmet verme çabası içindedir. Mevcut çalışanlarımıza ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak maaşlarında iyileştirmeler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Greve giden işçi arkadaşlarımızın “9 bin lira maaşa razıyız” gibi söylemleri gerçeği yansıtmıyor. Genel İş Sendikasının sözleşme teklifi elimizde ve taleplerini ele aldığımızda ortaya çıkan rakam en düşük olarak 25 bin 852 liradır" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Duran ise Genel İş Sendikası’nın grev kararı almasında iş akitleri sonlandırılan bazı işçilerin işe geri alınmaması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamamasını gerekçe gösterdiğini ifade ederek, işten çıkartılan işçilerle ilgili konunun yargıya taşındığını bu konuda nihai kararı hukukun vereceğini ifade etti.