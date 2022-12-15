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Antalya ile İzmit’in “Aronya” kardeşliği

Yerel 15.12.2022, 09:00
Antalya ile İzmit’in “Aronya” kardeşliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nin süper meyve Aronya ile ilgili başlattığı işbirliği Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi’nde kurulan “Aronya Kardeşliği Bahçesi” ile pekişti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri, geçtiğimiz Ağustos ayında İzmit Belediyesi’nin yaptığı Aronya hasadı ve eğitimi programına katılmıştı. Aronya fidanı hibesi de gerçekleştirilen program kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi arasında “Aronya Kardeşliği”  ilan edilmişti. Hibe programının devamı olarak Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi’nde tarım ile uğraşan Muharrem Akman’ın bahçesinde “Aronya Kardeşliği Bahçesi” kuruldu. 500 adet Aronya fidanı Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekiplerinin de katıldığı programda toprakla buluşturuldu.

Devam Ettirmeyi Düşünüyoruz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, projeyi devam ettirmek istediklerini belirterek, “Aronya bitkisini Eylül ayında 5 çiftçimize verdik. Aronya fidanı yetiştirme konusunda bölgeye öncülük eden İzmit Belediyesi’ne çiftçilerimizi gönderdik. Orada konusunda uzmanlaşmış ziraat mühendislerinden Aronya yetiştiriciliğinin detaylarını öğrendiler” dedi.

Aronya Kardeşliği Bahçesi Kuruldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bu konuda büyük yardımları olduğunu söyleyen Ay, şöyle konuştu; “İzmit Belediyesi ile ilişkilerimiz kapsamında “Aronya Kardeşliği Bahçesi” kuruyoruz. Doyran Mahallesinde yaklaşık 1200 metre rakıma sahip bir alanda Aronya ekimini gerçekleştirerek bu kardeşliğimizi bu bahçede başlattık. Ayrıca diğer çiftçilere örnek olmayı hedefliyoruz.”

Kardeşliğimiz Hayırlı Olsun

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya iki şehir arasındaki Aronya kardeşliğin hayırlı olmasını dileyerek, “Kardeşliği ilan ettiğimiz bu bahçede tek temennimiz üreticinin yüzünün gülmesi. Bahçemizde ilk fidanlarımızı da diktik. Bizlere böyle bir imkan sağlandığı için Muhittin Böcek başkanıma teşekkür ediyorum. Biz birlikte yaparız, güzel işler kalbe değer” diye konuştu.

Başkanlara Teşekkür

1997 yılından bu yana tarım ile uğraşan Muharrem Akman “Farklı ürünlere yönelmek istiyorduk. Büyükşehir Belediyesi sayesinde Aronya bitkisi ile de tanışma fırsatımız oldu. Antioksidan değeri yüksek olan bu meyveyi yetiştirmek istedik. Destekleri için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ e ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e  teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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