Antalya ile İzmit'in 'aronya' kardeşliği

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Antalya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Ziraat Mühendisleri Hatice Parlak, Seyitcan Karacaoğlan ve Antalyalı aronya üreticilerini ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aronya hasat etkinliğinde kendilerini yalnız bırakmayan Antalyalı üreticileri makamında ağırladı.

Ziyarette, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisleri Hatice Parlak ve Seyitcan Karacaoğlan ile Antalyalı üreticiler yer aldı. Ziraat Mühendisleri, Antalya’da tarımsal üretime yönelik yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Hürriyet’e bilgi verdi.

İzmit Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındaki üretime yönelik işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bize gönderdiği tohumlar ürüne dönüştü ve hasadını yaptık. Üretimdeki bu güzel işbirliğimize devam edeceğiz” dedi.