Antalya Elmalı'da samanlık ve ahır yandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde samanlıkta çıkan ve ahıra da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Mehmet ŞENTÜRK/ ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi'nde Bayram Sarıkaya'ya ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın samanlıkta ve ahırda hasara yol açtı.