Son Dakika

Antalya Elmalı'da samanlık ve ahır yandı

Yerel 12.09.2022, 21:49
Antalya Elmalı'da samanlık ve ahır yandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde samanlıkta çıkan ve ahıra da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Mehmet ŞENTÜRK/ ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi'nde Bayram Sarıkaya'ya ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, ahıra da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın samanlıkta ve ahırda hasara yol açtı.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 12 Eylül 2022
İmsak 05:07
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:38
Akşam 19:27
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Beşiktaş 6 14
3. Galatasaray 6 13
4. Gaziantep FK 6 11
5. Fenerbahçe 5 10
6. Başakşehir 5 11
7. Adana Demirspor 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Manisa Futbol Kulübü 4 7
8. Pendikspor 5 8
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Erzurumspor 4 3
17. Altınordu 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Villarreal 5 10
5. Athletic Bilbao 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Osasuna 4 9
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 4 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0