Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişilere otomobilin çarpması sonucu sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Finike ilçesi Elmalı kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Kumluca istikametinden Finike istikametine ilerleyen Turgut.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı. Kazada Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset torbalarına konan maktuller cenaze araçları ile morga götürüldü.
Yaklaşık iki saat kapalı kalan Finike istikameti Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrasında yeniden trafiğe açıldı.
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