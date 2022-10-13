Antalya'da ErasmusDays'da 'oynamayan kalmasın'

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ErasmusDays etkinlikleri kapsamında oynamayan kalmasın programı düzenlendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen Oynamayan kalmasın" etkinliğine Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Nasreddin Hoca, Ata sporu yağlı güreş müsabakası, âşık maşuk gösterisi, Hacivat Karagöz orta oyunu ve halk oyunları, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğe katılanlara ayrıca keşkek ikramında bulunuldu.