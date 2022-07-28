Antalya'da Coca Cola Bölge Bayii ‘Demir İçecek’ faaliyette

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde Bölge Bayii olarak hizmet veren Ahmet Çetin, Bölge Bayiliği Demir İçecek Limited Şirketi'ne devretti.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Sahilkent mahallesinde 4 bin metrekare kapalı alanda Temmuz ayı itibariyle, 400 kalem ürün çeşidi, 12 Servis aracı 20 Personeliyle Kumluca ve Finike bölgesinde hizmet vermeye başladı.

Demir İçecek Bölge Bayii açılışında konuşan şirket sahibi Murat Demir; 17 yıl Coca Cola’da çalıştıktan sonra yine ailenin bir parçası olarak kendi kanatlarımız ile uçmaya çalışacaklarını belirtti. Demir, amacının motivasyonum her zaman tüm paydaşlarım için değer oluşturmak olduğunu belirtti.

Kurdele kesimi ile yapılan açılış sonrası verilen kokteylde, Demir İçecek Limited Şirketi sahibi Murat Demir, tek tek masaları dolaşarak davetliler ile ilgilendi.