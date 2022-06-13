Antalya'da Balbey projesi önünde engel kalmadı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı’nda Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile taşınmaz malikleri arasında inşaat sözleşmesi imzalanmasına yönelik hususlar kabul edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkan Vekili Metin Altunbaş başkalığında Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. 175 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısının 9 ve 12’nci maddelerinde Balbey Kentsel Yenileme Projesi de görüşüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam, revize edilen 1. Etap proje alanına ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi.

Balbey Kentsel yenileme Projesi’nin geçmişi ile ilgili kısa bir bilgi sunan Soykam, yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğu alanın 2015 yılında Kentsel Yenileme Alanı ilan edildiğini, 2019 yılı öncesinde de bir takım işlemlere başlanarak bugünlere geldiğini söyledi. Soykam, Andızlı Mezarlığı ile İnönü Parkı arasında Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş olan proje alanında, 1. Etap olarak adlandırılan bölümün belli aşamaları geçtiğini anlattı.

Geçmiş dönemde 1. Etap Proje Alanına ilişkin bir takım uzlaşı sürecinin başlatıldığını hatırlatan Soykam, “Günümüze kadar gelen aşamalarda bir takım hukuki süreçler yaşanmış, uzlaşılamayan kişiler tarafından yargıya gidilmiş ve yargının da durdurma sebepleri ile birlikte mimari projelerde bir takım değişiklik yapılması gereği oluşmuştur. İmar yönetmeliklerinin günümüzde getirmiş olduğu uygulamalar kapsamında mimari projelerde yapmamız gereken hususular da dahil olmak üzere ANTEPE firmamıza devredilmiş olan bu alan üzerinde gerekli çalışmalar yapılmıştır” dedi.

Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından uygun bulunan olan avam projelerin usulen belediye meclis gündemine alınmak zorunda olduğuna dikkat çeken Soykam, meclis gündemine gelen Balbey 1. Etap Projesi’nin daha önce nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylandığını kaydetti. Soykam, 2021 yılında bir takım gereksinimlerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değişiklikleri içeren planın ve avam projelerinin de Bakanlığa tekrar onaylatıldığını söyledi.

Balbey 1. Etap Proje alanında 9 adet tescilli ve geleneksel mimari olarak adlandırılan, korunması gereken yapı bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Bununla birlikte 20 adet parselimiz var ve 209 adet hak sahibimiz var. Bu hak sahipleriyle birlikte de uzlaşımızı sürdürüyoruz. Birinci etapta doğuda ve batıda olmak üzere 2 tane imar adamız bulunuyor. Mülkiyet ve parselasyon problemleri çözülmek üzere. Doğudaki adada yüzde 95 oranında bir uzlaşması sağlanmış durumda.”

Bilgilendirmenin ardından Balbey 1. Etap Proje Alanı’nda Büyükşehir Belediyesi ile taşınmaz malikleri arasında inşaat sözleşmesi imzalanmasına yönelik karar kabul edildi.