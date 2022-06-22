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Antakya EXPO'da THM esintisi
Yerel 22.06.2022, 11:28
EXPO 2021 Hatay’ın Antakya’daki alanı müzik ve sanat dolu bir akşama daha ev sahipliği yaptı.HATAY (İGFA) - Antakya Türk Halk Müziği (THM) Korosu ve Kültür Bakanlığı devlet sanatçıları, Antakya EXPO alanında verdikleri konserde Türk halk müziğinin birbirinden kıymetli eserlerini seslendirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şubesi katkılarıyla hazırlanan konserde Şef Ali Öztürk yönetiminde halk türkülerini söyleyen koro, fuar alanını dolduran konuklara keyifli bir gece yaşattı.
Konserin sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, koro şefi Ali Öztürk’e sergiledikleri müzik ziyafetinden ötürü çiçek hediye etti.
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