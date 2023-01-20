Anne Eli yemekhanesine yarıyıl tatili molası

İzmit Belediyesi'nin eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli Projesi’nde bir dönem daha geride kaldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Anne Eli projesinde bir dönem daha geride kaldı.

Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112 (Ayazma Kültür Merkezi) adresinde hizmet veren Anne Eli Projesi’nde bugüne kadar binlerce öğrenciye hizmet verildi.

Üniversite öğrencileri, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Anne Eli Projesi’nden, yaklaşık iki eğitim-öğretim dönemi boyunca hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz yararlandı. İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen sıcacık yemeklerinden faydalanan üniversite öğrencileri, memleketlerine gitmeden önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Anne Eli ekiplerine teşekkürlerini sunup duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

BAHAR YARIYILINDA SICAK YEMEK SUNUMU DEVAM EDECEK

Akademik takvime göre hizmet veren Anne Eli Projesi, 23 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında hizmetlerine ara verecek. Bu kısa molada öğrenciler için menüler hazırlanmaya ve 13 Şubat (bahar yarıyılı ders başlangıcı) tarihi itibariyle öğrencilere sıcak yemekler sunulmaya devam edilecek.