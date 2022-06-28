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Ankara’da 158 taşınmaz ihaleye çıkıyor

Yerel 28.06.2022, 12:23
Ankara’da 158 taşınmaz ihaleye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ANFA Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kiralanması için ihaleye çıkıyor.

ANKARA (İGFA) - Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 30 Haziran’da 68 iş yeri, arsa, kafe, paten pisti ve düğün alanından oluşan 68 taşınmazı için 30 Haziran’da ihaleye çıkacak. ANFA Genel Müdürlüğü de Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı’nda bulunan 88 iş yeri ile 2 halı saha için 4 Temmuz’da kapalı teklif ve açık artırma usulüyle kiralama ihalesi düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA Genel Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait olan toplam 158 taşınmazları kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor.

ABB Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı; Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ve Kitapçılar Çarşısı başta olmak üzere Mavi Göl Rekreasyon Alanı’nda yer alan kayıkhane, işletme binası, Altınpark’ta paten pisti ve müştemilatı, kır düğün yeri ile kentin çeşitli noktalarındaki arsalardan oluşan 68 gayrimenkulü 30 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00’te 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda kapalı zarf usulüyle kiralama ihalesine çıkacak.

TOPLAMDA 158 TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEK

ANFA İşletmeler Müdürlüğü de Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı’ndaki 88 iş yeri ile Keçiören Bağlarbaşı ve Yenimahalle Batı Sitesi’nde yer alan 2 halı sahayı kapalı teklif ve açık artırma usulü yönetimiyle düzenleyeceği ihaleyle kiraya verecek.

ANFA Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda 4 Temmuz 2022 tarihinde saat 12.00’de yapılacak olan ihalenin detaylarına ise  https://www.anfa.com.tr/ihaleler/detay/526/ adresinden ya da (0312) 596 90 00/1915 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Toplamda 158 taşınmaz için düzenlenecek iki ayrı ihale ABB TV, Youtube Kanalı ve Sosyal Medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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