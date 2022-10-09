Anamur’da 3 önemli cadde yeni çehresine kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Tarsus’tan Anamur’a kadar kent genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Yıl boyunca programa alınan bölgelere hem vatandaşlardan, hem de muhtarlardan gelen talepleri de ekleyen ve çalışmalarını şekillendiren Büyükşehir ekipleri; Anamur’da 19 Mayıs, Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor ve Adnan Menderes Caddeleri’ndeki yol yenileme çalışmaları kapsamında, toplam 13 bin ton sıcak asfalt dökümünü gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Yaz aylarında önemli bir turizm noktası olan Anamur’da hem vatandaşlar, hem esnaf, hem de turizm işletmecileri, yenilenen 3 caddede yıllardır kilitli parke taşlı yolları kullanıyordu. Vatandaşların yürüyüş yaparak sahile indiği, muz ve çilek seralarının, dükkanların ve turizm işletmelerinin yer aldığı bölgenin yolları tamamen yenilendi. 19 Mayıs, Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor ve Adnan Menderes Caddeleri, vatandaşların ifadesiyle ‘kaymak gibi’ bir görünüme kavuştu.

Karan: “Vatandaş ve esnaf, çalışmadan son derece memnun”

Büyükşehir Belediyesi Anamur, Bozyazı, Aydıncık Koordinatörü Erdal Karan, Anamur’daki yol yapım çalışmaları hakkında bilgi vererek, “2022 için planlamış olduğumuz Adnan Menderes, 19 Mayıs ve Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor Caddeleri’ni bitirdik. Bu bölgede kısa süre önce inceleme yapan Başkanımız Vahap Seçer’in de programa aldırmasıyla, burada ciddi anlamda bir çalışma yapıldı. Kırsalda Sugözü, Aşağıkükür ve Karaağa köylerine yapmış olduğumuz çalışmalar da bitmek üzere. Bu sene toplamda 35-40 kilometre arası zaten planlamamız vardı. Onu da bitirdik. 2023’te ise Hoca Ahmet Yesevi ile Mehmet Akif Ersoy Caddeleri’ni tamamladığımız zaman, sorumluluk alanımızdaki tüm yolları sıcak asfalta kavuşturmuş olacağız” dedi.

Anamurluların, yenilenen yollardan ve yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını belirten Karan, “Sugözü, Aşağıkükür köylerinde belki fazla insan yaşamayabilir, ama oradaki çiftçiler çok memnun oldular. Mesela şu anda Karaağa’ya 4 kilometre civarında yol yapıyoruz. Orası Anamur'un tek kiraz ihraç eden bölgesi. Hiç kimse bugüne kadar burayla alakalı bir şey yapmamıştı, şu anda asfaltlanıyor” diye konuştu.

Haber: “Anamur’un önemli caddelerine güzel dokunuşlar oldu”

İskele Mahallesi Muhtarı Hayrettin Haber, yenilenen caddelerle ilgili, “19 Mayıs Caddesi hem sahil yolu, hem tarım yolu, hem de yürüyüş yolu olarak çok önemli bir yoldu, orası yapıldı. Hızır Reis, vatandaşın sahile geldiği parkın önü olduğu için, oranın önemi yüksekti, orası da yapıldı. Adnan Menderes Caddesi de yapıldı. Yani her yere bir dokunuş oldu, her kesime hitap eden bir yol oldu. Özellikle ihtiyaç olan yollar yapıldı. Bunun için Vahap Başkanıma teşekkür ediyoruz. Vatandaş da, esnaf da çok memnun. Çünkü, yol bozuk olursa vatandaş sahile inmiyordu. Şimdi yol düzeldiği için, yürüyüş yollarında yürüyüş yaparak sahile iniyor” ifadelerine yer verdi.

“Yollar çok güzel oldu, herkes memnun”

Anamur’da 15 yıldır esnaf olan Selma Sarı, “Yollar çok güzel oldu. Yeni her zaman iyidir. Eski hali parkeydi ve kötüydü. Hele geçen yıl daha da kötü olmuştu. Şimdi çok güzel oldu. Hiçbir şikayet yok, herkes memnun. Başkanımız kaç kilometre uzaktan, Anamurumuzu güzelleştiriyor” dedi.

Otel işletmecisi Mustafa Ok, “Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir yol çalışması yaptı. Eski hali çok kötüydü. Şu an daha iyi bir çalışma oldu. Halk ve gelen turistler gayet memnunlar. Kaymak gibi bir yol yapıldı” diye konuştu.

Taksici esnafı Ali Çam “Yollarımızdan çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri rahatlattı. Daha önce, yollardaki bozukluktan dolayı arabalarımızı sürekli yaptırmak zorunda kalıyorduk. Şu an çok rahatladık. Yerli veya yabancı tatile gelenler, ‘Anamur şu an çok daha güzel oldu’ diyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Çalışmanın, turizme de çok ciddi katkısı oldu”

Vatandaşlardan Ayşegül Piper, “İskele’de oturuyoruz. Şimdiki yollarımızın özellikle engelliler, yaşlılar ve bisikletliler için ne kadar büyük fayda sağladığını anlatmak istiyorum. Burada yaşayan insanlar olarak, bize bu kadar güzelliği verdiği için Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Resmen bir soluk aldık. Bu sene Anamur’a ilk kez gelen yerli ve yabancı turistler için de, özellikle bu yolun yapılmış olması çok iyi oldu. Turizme de çok ciddi anlamda katkı sağladı” dedi.

Ayşe Uymaz ise “Yolların yeni hali çok güzel. Yürüyüş yolumuz güzel, hiçbir sıkıntımız yok. Eskiden bu kadar rahat değildi. Arabayla da rahat gidemezdik. Kaldırımlar, yürüyüş yollarımız çok güzel, memnunuz” dedi.