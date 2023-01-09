Anafartalar Belediye Çarşısı yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1956 yılında inşa edilen “Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı”nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı Yenileme Projesi’ kapsamında 60 yıllık tarihi “Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı”nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Uzun süredir bakımsız hâlde bulunan, Ulus Hükümet Caddesi ile Anafartalar Caddesi kesişimindeki 1735 metrekarelik Belediye Çarşısı’nda ticaret yapan esnaf dükkânlarının yeni hâline kavuştu.

4 AYDA YEPYENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından proje kapsamında hazırlanan çarşının; çatısı yenilendi, tabela ile iç-dış cepheleri tarihi dokuya uygun malzeme ile tek tip olacak şekilde tekrar yapıldı, kepenk ve tenteleri ise değiştirilerek çevre düzenlemesi ile yeni bir görünüme kavuşturuldu.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “İçerisinde 57 tane iş yeri var. 1956 yılında yapılmış. O yıldan bu tarafa esaslı bir çalışma da görmemiş. Eklemeler yapılmış ama onarım yapılmadığı için özelliğini yitirmişti. İçerisinde her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği çok özel ticarethaneler var. Baharatçılar var, giysi mağazaları ve akvaryumcular var” dedi. Ödemiş, “4 ay gibi kısa bir zamanda çarşının yenileme çalışmasını tamamladık. Çarşı esnafının günlük ticaretini sekteye uğratmadan çalışmamızı tamamladık. Nitelikli bir çalışma oldu. Özgün ve tarihi dokusunu hiç bozmadık, ilk günkü özelliğini koruduk. Çatısını, cephesini, tentelerini yeniledik. Gereksiz çıkıntılar vardı; onlar düzenlendi ve belirli bir forma çekildi. Ankara’nın kent belleğinde özel bir yer olan Anafartalar Belediye Çarşısı’nı nitelikli restorasyon ile daha görünür hâle getirdik. Hem gelen misafirler hem de esnaf açısından sağlıklı bir ortam oluşturduk” diye konuştu.

Anafartalar Belediye Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özen ise şunları söyledi: “Yapılan hizmetten tüm esnaflarımız çok memnun. Yapılanlar ortada bugüne kadar hiç el değmemişti. Çarşımız bir kişilik ve görünüm kazandı. Tüm esnafımız bu yüzden teşekkür ediyor, mutluyuz.”

“MÜŞTERİLERİMİZ ARTTI”

Çarşının yenileme çalışmalarını gerçekleştiren Anafartalar Belediye Çarşısı Müteahhidi Mustafa Eren Yıldırım, “Burada çatıları, dış cephe, iç cephe, tente, dış cephe ve iç cephe doğramalarını, alüminyum doğramaları, zeminler, oluklar gibi yıpranmış birçok yerin bakım ve onarımını yaparak yeniledik. Daha modern bir yapıya kavuşturduk. Tarihi doku bozulmadan burada bir çalışma başlattık. Esnafla uyum içerisinde bu çalışmayı yürüttük. Esnaf da memnun biz de memnunuz” derken, ticaret yapan esnaflar çarşının yenilenmesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Fikret Kırmızıpamuk: “30 yıldır burada esnafım. Eskiye nazaran çok güzel ve yeniliklerle dolu değişik bir konsept oluştu. Çatılarımız akıyordu artık akmıyor. Tarihi dokusu bozulmadan her yeri yaptılar. Müşterilerimizin arttı.”

-Yılmaz Özcan: “35 yıldır burada esnafım. Unlu mamuller dükkânım var. Şimdiye kadar kendi imkânlarımızla onarım yapıyorduk. Burada yenileme çalışmaları bizi çok mutlu etti.”