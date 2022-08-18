Anadolu Buluşmaları başlıyor

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu 22 Ağustos’ta başlıyor. Bu yılı teması ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Anadolu Buluşmaları Sempozyumu’nun başlamasına kısa süre kaldı. Sempozyumla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir, pandemi ile dünyanın çok hızlı dijitalleştiğini, dijital çağı yakalamak için bu sene Anadolu Buluşmalarında “Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” konusunu işleyeceklerini söyledi.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu, 22-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşecek. Her yıl ayrı bir konunun ele alındığı sempozyumda bu sene ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konusu ele alınıyor. Alanında uzman yazarlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Diyanet İşleri başkanları da konuşmacı olarak yer alıyor. Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir ve federasyon yöneticileri, konuyla ilgili İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmasını Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir yapacak.

DİJİTAL HUKUK, DİJİTAL AHLAK KONULARI ÖNE ÇIKACAK

Aldemir, pandeminin etkisiyle dünyanın çok hızlı dijitalleştiğini ve dijital çağı yakalamak için bu sene Anadolu Buluşmalarında ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konusunu işleyeceklerini söyledi. Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşecek sempozyum hakkında bilgi veren Turgay Aldemir, “Etkinliğimizde ‘dijital çağ hukuku’, ‘dijital çağda aile olmak’ ve ‘dijital ahlak’ konularının öne çıkıyor. Programımız her gün sabah ve akşam olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek” dedi.