Amatör balıkçılar ter döktü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Amatör Balıkçılara yönelik ‘’Amatör Gemi Ehliyet sınavı düzenledi. Amatör balıkçılara yönelik düzenlenen sınavda başarılı olanlar teorik eğitime tabi tutulacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Mersin Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav Şanlıurfa Fuar merkezinde düzenlendi. Tek oturum halinde düzenlenen sınava erkekler kadar kadınlar da ilgi gösterdi.

Amatör Gemi Ehliyet Sınavına 200 kişi katıldı. Sınavı başarıyla tamamlayan amatör balıkçılara önümüzdeki günlerde Halfeti ilçesinde teorik eğitim verilecek. Bu sınavdan da başarılı olan kursiyerler, iç sularda belirtilen su taşıtlarını kullanabilecekler.

Amatör Gemi Ehliyeti sınavlarına katılan vatandaşlar daha önce sınav için Mersin’e gittiklerini belirterek sınavın Şanlıurfa’da yapılmasına destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.