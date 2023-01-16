Altınordu'da yatırımlara denetim

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla kentte yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları takip etmek üzere daire başkanları ve birim amirleri ile birlikte Altınordu ilçesi Hatipli Mahallesine çıkarma yaptı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin alt yapıdan üst yapıya şehrin dört bir yanında devam ettirdiği çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yerinde takip ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan’ın öncülüğünde Altınordu ilçesi Hatipli Mahallesine giden Büyükşehir Belediyesi ekibi burada muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

HATİPLİ VE ÇEVRE MAHALLE MUHTARLARI TOPLANTIYA İLGİ GÖSTERDİ

Hatipli Mahallesinde düzenlenen toplantıya Hatipli Mahalle Muhtarı Muharrem Alan, Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, Terzili Mahalle Muhtarı Erdal Kandemir, Yıldızlı Mahalle Muhtarı Uygun Cihan, Alembey Mahalle Muhtarı Mustafa Öztürk ve Bayadı Mahallesi Muhtarı Murat Şahin katıldı. Birçok mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda mahallelerde yapılan çalışmalar yerinde incelenirken muhtarlarla da görüş alışverişinde bulunuldu.

GENEL SEKRETER İNAN: “12 AY YAŞANACAK MODERN BİR ŞEHİR İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in selamını ileterek başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını 19 ilçede aralıksız sürdüğünü ifade eden Genel Sekreter İnan, “Altınordu ilçemize bağlı Hatipli Mahallemizde Eskipazar, Terzili, Yıldızlı, Alembey ve Bayadı Mahalle muhtarlarımızla bir aradayız. Altınordu’nun bu bölgesinde de önemli yatırım ve çalışmalar geçekleştirdik. Yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve eksiklikleride yerinde tespit etmek amacıyla mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlçe ilçe yaptığımız bu gezilerimizi, merkezi konumdaki mahallelerimizde buluşarak aralıksız sürdürüyoruz. Bölgede çalışmalarımız kapsamında alt yapısını tamamladığımız yolları sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Bu mahallelerimizde bulunan güzergahlar öte yandan tarihe ışık tutan Kurul Kalesi’ninde ana yolunu barındırıyor. Kurul’unda turizme kazandırılması için gayretli bir çalışma yürütüyoruz. Alt yapısıyla üst yapısıyla 12 ay yaşanacak modern bir şehri inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ordu göç veren bir yer. Ordu’da yaşayanların 3 katı kadar da il dışında yaşayan nüfusumuz var. Artık onlarında geri gelme zamanı geldi” dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Mahallelerine yapılan yatırımlardan duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları, kendilerine gösterdiği ilgi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler. Büyükşehir Belediyesinin topyekün katılımı ile mahallelerinde yapılan istişare toplantısını da değerlendiren muhtarlar, toplantıların yerinde yapılmasının da kendilerini ayrıca mutlu ettiklerini dile getirdiler.

Hatipli Mahallesinde gerçekleştirilen toplantının ardından program Eskipazar Mahallesinde bulunan camii restorasyonu ve kazı çalışmalarının incelenmesinin ardından sona erdi.