Altınoluk’a modern terminal

Türkiye’nin oksijen deposu, birçok medeniyetin ev sahibi, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği Edremit’in Altınoluk Mahallesi; artık konuklarını modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip bir terminal ile karşılayacak.BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi kapsamında modern bir yüze kavuşturduğu otobüs terminallerine Edremit Altınoluk’u da ekledi. Terminal, milyonlarca yerli ve yabancı turisti; güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlarıyla karşılamak için gün sayıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı altın dokunuşlar şehrin marka değerini artırmaya devam ediyor. Körfez’in mavi bayraklı plajlarını tercih ederek Altınoluk Terminali’ni kullanan turistler daha önce karşılaştıkları kullanışsız ve kötü manzaralı terminal yerine modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip terminal ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar; Ayvalık, Erdek, Altınova, Susurluk, Manyas, Edremit, otogarlarını yenileyerek hizmete açtı.

Kısa bir süre içerisinde hizmete açılması planlanan Altınoluk Terminali; dokuz adet yazıhane, bir adet idari ofis, bir adet büfe, bir adet kafeterya, iki adet WC, engelli WC, bay bayan mescit ve abdesthane, iki adet yolcu indirme 10 adet yolcu bindirme peronu, 353 metrekare kapalı alan ve 2 bin 627 metrekare açık alan olmak üzere toplamda 2 bin 980 metrekare alanda faaliyet gösterecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilgili daire başkanları ile yapımı devam eden Altınoluk Terminali’nde incelemelerde bulundu. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla Balıkesir’i hak ettiği hizmete kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, yıllardır bölge halkına ve şehre gelen misafirlere hizmet eden terminalde; bakım, onarım ve yenileme çalışmaları bittiğinde Altınoluk’un hak ettiği terminale kavuşacağın söyledi.