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‘Altın Karagöz’le Bursa'dan dünyaya barış mesajı

Yerel 03.07.2022, 16:20
‘Altın Karagöz’le Bursa'dan dünyaya barış mesajı

Bu yıl 60’ıncısı yapılan ve 12 Haziran’dan bu yana Bursalıları yerli ve yabancı ünlü isimle buluşturan Uluslararası Bursa Festivali, coşkusunu ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na bıraktı. Bu sene 34’üncüsü düzenlenen alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 1200’e yakın yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin renkli kortejiyle başladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği olma unvanına sahip Uluslararası Bursa Festivali’nin devamı niteliğinde kabul edilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu sene 34. kez dünyanın birçok farklı ülkesinden dansçıları Bursa’da buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen yarışma, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ve gökyüzüne güvercin uçurulup dünyaya barış mesajı verilmesiyle başladı.

Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ana gayesinin barış ve kardeşlik olduğunu söyledi. Yarışma aracılığıyla tüm dünyaya Bursa’dan barış mesajları gönderildiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Türkiye olarak bu barışı temin etmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde elimizden gelen her şeyi yapacağımızı tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda söz veriyoruz. Organizasyonun kusursuz olmasını temenni ediyorum. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm misafirlere Bursa’mıza ve Türkiye’ye hoşgeldiniz diyorum” dedi.

BKSTV Başkanı Sadi Etkeser, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle yapılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın dünyada sayısı halk dansları organizasyonları arasında gösterildiğini belirtti. Farklı kültür ve inanışları Bursa’da buluşturduklarını dile getiren Etkeser, yarışmanın dünya barışına katkı sağlamasını temenni etti.

Konuşmaların ardından yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin katılımıyla renkli kortej yürüyüşü başladı. Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, kortejdeki yerli ve yabancı halk dansları ekiplerini alkışlayarak selamladı. Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kültürpark’a kadar süren kortejde, yabancı ekipler yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı.

Bu sene 19 ülkenin yarışacağı etkinlikte 600 yabancı dansçı yer alıyor. 22 yerli topluluğun da katıldığı halk dansları yarışmasında 1200’e yakın dansçı 2-7 Temmuz tarihleri arasında hem kültürlerini hem de hünerlerinin sergileyecekler. 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek olan ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerinin Bursa’nın tüm sokaklarına yayacaklar. Açıkhava Tiyatrosu’nun yanı sıra Kent Meydanı, Suryapı Marka AVM, Podyum Park ve Yıldırım Cazibe Merkezi gibi şehrin hareketli noktalarında da yapılacak gösteriler, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. 7 Temmuz akşamı yapılacak final gecesi ise biletli olacak. Yarışmaya Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kuzey, Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya’dan halk dansları ekipleri katılıyor.

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