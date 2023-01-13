'Altın Artemis' için yarışacak develer belli oldu

41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’ne kısa bir süre kala çatım listeleri belli oldu. 160 devenin katılacağı güreşte Altın Artemis için yarışacak pehlivan develerin isimleri de belirlendi.İZMİR (İGFA) - Güreş severlerin yakından tanıdığı Umurlu’dan Numberone – Bayramiç’ten Kuzeyidalı, Atça’dan Nirvana Karagöz - Işıklı’dan Efedemirci, Armutlu’dan Küçük Efsane - Körüktaşın’dan Padişah Karaali, Atça’dan Onurbey - Ezine’den Kurtkardeş 17, Aydın’dan küçükgezer - Bağyurdu’ndan Türker adlı develer Altın Artemis için güreşecekler.

Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali bir kez daha güreş severleri Efes Selçuk’ta buluşturuyor. 41. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali kapsamında deve güreşleri kadar yerleşmiş bir gelenek olma yolunda ilerleyen Altın Havan En Süslü Deve Yarışması da 11. Kez 14 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek.

15 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası’nda saat 10.00’da 41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali başlayacak.