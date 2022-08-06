Altay, çiftçilerin taleplerini dinledi

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ilçedeki köyleri ziyaret ederek köylü vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

BİLECİK (İGFA) - İlçeye bağlı Dereköy köyünü ziyaret eden Kaymakam Altay Cuma namazı sonrası Dereköylü vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Köylü vatandaşlardan gelen talepleri köy muhtarı Yaşar Kaçar ile dinleyen Kaymakam Altay, köy halkının isteklerinin yerine getirilmesi ve sorunlarının çözülmesi hususunda bütün kurumların iş birliği halinde olacağını dile getirirken misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür etti.